Выездной прием по эковопросам для жителей Муслюмовского района РТ пройдет 10 июля

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Пожаловаться на незаконные свалки мусора, грязный воздух, закрытие доступа к водоемам, а также получить экологические консультации смогут жители Муслюмовского района Татарстана 10 июля на встрече со специалистами Минкэологии РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Жителей по вопросам экологии проконсультируют первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров и Татарский природоохранный межрайонный прокурор Ильсур Гильмутдинов», — сказано в сообщении.

Прием граждан по экологическим вопросам пройдет 10 июля в 10 часов утра в здании исполкома Муслюмовского муниципального района по адресу село Муслюмово, ул. Пушкина, д. 43а. Стоит отметить, что встречи с жителями разных районов республики специалисты Минэкологии РТ проводят на постоянной основе. Так, 30 мая аналогичный прием прошел в Бавлинском районе, а 30 апреля аналогичные мероприятия были организованы сразу в трех районах республики: Арском, Кукморском и Мамадышском.

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