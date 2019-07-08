Татар-информ

8 июля 2019, 16:35

Спорт

Ольга Павлова: «Занятия спортом – это возможность для самореализации юных граждан России»

Спорт

Ольга Павлова: «Занятия спортом – это возможность для самореализации юных граждан России»

Фото: пресс - служба Депутата Государственной Думы РФ Ольги Павловой

Депутат Госдумы РФ от Татарстана наградила лучшую женскую команду республики по дворовому футболу.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы России, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова наградила женскую команду Аксубаевского муниципального района, которая стала абсолютным победителем республиканских соревнований по дворовому футболу.

Церемония награждения прошла во время Всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв» на главном майдане Аксубаевского района. Почетными гостями праздника стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Занятия спортом – это возможность для самореализации и формирования качественно новой, здоровой и активной жизни юных граждан России. За последние 10 лет число тех, кто выбрал спорт как норму жизни, выросло почти до 40%. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году поднять этот показатель до 55%. То есть более половины населения нашей страны должны быть вовлечены в регулярные занятия спортом», – сказала Павлова.

Она отметила, что воспитывать ответственное отношение к своему здоровью необходимо с детских лет. Депутат Госдумы вручила женской команде Аксубаевского района, абсолютным победителям соревнований по дворовому футболу, спортивный инвентарь, в том числе футбольные и мини-футбольные мячи.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казань будет конкурировать с Минском и Хельсинки за право провести матч за Суперкубок УЕФА

Новости дня
17:00
Исполком Челнов: Слова Наиля Магдеева об увольнении директоров школ неправильно интерпретировали

С некоторыми директорами школ не продлены контракты, но это не связано с результатами ЕГЭ и ОГЭ, отметила Лидия Золотарева.

16:57
Умер известный челнинский краевед и писатель Анатолий Дубровский

Известный челнинец, посвятивший себя изучению местной истории, родился в 1932 году в городе Петровск-Забайкальский Читинской области.

16:53
Следователи выясняют обстоятельства гибели водителя, трактор которого перевернулся во время работ

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в поле у деревни Русская Майна во время трамбовки сенажа.

16:49
Июньская инфляция в России снизилась до 4,7%
16:46
В рамках нацпроекта «Образование» татарстанские школы получат почти 100 мобильных классов

На покупку нового оборудования из федерального и республиканского бюджета выделено 58,2 млн рублей.

16:35
Ольга Павлова: «Занятия спортом – это возможность для самореализации юных граждан России»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана наградила лучшую женскую команду республики по дворовому футболу.

16:22
В Казани ограничат движение по четырем улицам

Ограничение продлится до 31 июля и коснется улиц Татарстан, Габишева, Шахиди и Карбышева.

16:20
Tele2 предлагает «перевести бабушку в Интернет»
16:11
Синоптики предупредили о грозе и граде в Татарстане 9 июля

Ожидается, что южный ветер усилится до 15 — 20 м/с.

16:05
Челнинец одиннадцать раз ударил приятеля ножом, приревновав к нему подругу

Несмотря на серьезные ранения, 23-летний потерпевший остался жив и сейчас находится в больнице.

16:01
В ДУМ РТ объявили дату Курбан-байрама в этом году

Размер жертвоприношения для совершения курбана назначили в размере 20 тыс. рублей.

15:57
Минниханов обсудил с министром промышленности Турции перспективные сферы для сотрудничества

Мустафа Варанка поблагодарил руководство Татарстана за поддержку турецких компаний, реализующих свои проекты в республике.

15:53
МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при сильном ветре и граде

Ухудшение погодных условий прогнозируется утром и днем во вторник, 9 июля.

15:50
Обучающий проект на татарском языке «Азбука важных слов» выпустил новый ролик

Гостями нового выпуска стали певец Ильназ Сафиуллин, актер Фанис Зиганшин, певица Марина Карпова и телеведущая Марина Веденеева.

15:42
Казань будет конкурировать с Минском и Хельсинки за право провести матч за Суперкубок УЕФА

Заявки на проведение футбольного события также подали столицы Северной Ирландии и Албании.

15:40
Ак Барс Банк запускает специальный тарифный план для участников госзакупок
15:36
В Набережных Челнах у 209 участников диспансеризации выявили рак

Еще у 1 тыс. 614 горожан обнаружен сахарный диабет, у 1 тыс. 201 — ишемическая болезнь сердца.

15:30
Минниханов обсудил с гендиректором «Джошкуноз Холдинг» дальнейшее развитие сотрудничества

Турецкая компания развивает свои производственные мощности в ОЭЗ «Алабуга», одним из ее клиентов является КАМАЗ.

15:22
«Дожди начнутся, тогда и отдохнете»: власти Автограда раскритиковали дорожников за нерасторопность

Исполком Набережных Челнов неоднократно просил скорректировать график дорожных работ, чтобы их большая часть проводилась в утренние и ночные часы.

15:14
Татарстанские спортсмены завоевали две «бронзы» Универсиады по плаванию

Григорий Тарасевич и Ирина Приходько стали третьими в 50 м на спине и эстафете 4х200 соответственно.

15:07
КФУ не смог добиться через суд особого тарифа на вывоз отходов от регоператора

Все доводы истца строятся исключительно на необходимости сэкономить деньги, говорится в решении Арбитражного суда РТ.

15:01
Стоимость седана Aurus составит около 18 млн рублей

Производить люксовые автомобили будут в татарстанской ОЭЗ «Алабуга».

14:51
Казанские автобусы № 10 и № 10а два месяца будут курсировать по новой схеме

Режим работы автобусов не изменится.

14:41
Молодой водитель «Лады» попал в больницу с переломами после столкновения с внедорожником в Казани

В минувшую субботу на Чистопольский водитель «УАЗа» не уступил дорогу и протаранил «Ладу Калину».

14:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о региональном экологическом надзоре в 2019 году

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

События