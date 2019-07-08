Ольга Павлова: «Занятия спортом – это возможность для самореализации юных граждан России»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы России, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова наградила женскую команду Аксубаевского муниципального района, которая стала абсолютным победителем республиканских соревнований по дворовому футболу.

Церемония награждения прошла во время Всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв» на главном майдане Аксубаевского района. Почетными гостями праздника стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Занятия спортом – это возможность для самореализации и формирования качественно новой, здоровой и активной жизни юных граждан России. За последние 10 лет число тех, кто выбрал спорт как норму жизни, выросло почти до 40%. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году поднять этот показатель до 55%. То есть более половины населения нашей страны должны быть вовлечены в регулярные занятия спортом», – сказала Павлова.

Она отметила, что воспитывать ответственное отношение к своему здоровью необходимо с детских лет. Депутат Госдумы вручила женской команде Аксубаевского района, абсолютным победителям соревнований по дворовому футболу, спортивный инвентарь, в том числе футбольные и мини-футбольные мячи.

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