В рамках нацпроекта «Образование» татарстанские школы получат почти 100 мобильных классов

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Министерство образования Республики Татарстан закупит 97 мобильных классов для школ республики. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Наименованием объекта закупки является поставка мобильных классов в общеобразовательные организации Реcпублики Татарстан в рамках субсидии на реализацию федерального проекта „Современная школа“ национального проекта „Образование“», — говорится в документах закупки.

Один программно-аппаратный комплекс «Цифровая образовательная среда» включает многофункциональное устройство для печати, сканирования и копирования, ноутбук учителя, интерактивную доску, а также 10 ноутбуков для учеников.

Покупка электронных машин осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Максимальная цена контракта составит 58,2 млн рублей. Техника должна быть передана школам до 20 сентября 2019 года.

Новое оборудование получат 97 общеобразовательных учебных заведений в муниципальных районах республики. Например, комплекты компьютеров получат семь школ Зеленодольского района, по четыре школы в Арском, Высокогорском, Кукморском, Сабинском, Пестречинском и Черемшанском районах, по три — в Бавлинском, Азнакаевском и Сармановском.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.