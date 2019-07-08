Татар-информ

8 июля 2019, 16:20

ОбществоHi-Tech

Tele2 предлагает «перевести бабушку в Интернет»

ОбществоHi-Tech

Tele2 предлагает «перевести бабушку в Интернет»

Проект направлен на обучение пожилых людей мобильному Интернету и освоение его возможностей.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Tele2 запустила масштабную социальную кампанию «Переведи бабушку в Интернет». Ее цель — привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному Интернету и освоение его возможностей.

Мобильный Интернет сближает активных пользователей Интернета и отдаляет от них старшее поколение, которое не поспевает за развитием цифровых технологий. Tele2 считает, что внуки могут стать проводниками пожилых людей в мир Интернета. В их силах сделать жизни близких намного проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями.

Оператор снял социальный видеоролик, в котором рассказал о неумении старших людей применять современные технологии. Он показывает реальных героев — внуков и бабушек: если первые привыкли решать все повседневные задачи онлайн, то вторые вынуждены просить о помощи даже при оплате квитанции. «Интернет для меня по незнанию закрыт», — смущенно признается пожилой герой ролика. Становится очевидно: то, чем пользуются молодые люди, может существенно облегчить жизнь их пожилым родственникам. При этом старшее поколение готово осваивать мобильный Интернет. Один из героев ролика заключает: «Учиться никогда не поздно».

Понимая, что старшему поколению непросто разобраться в тонкостях современных технологий, Tele2 подготовила «Путеводитель по мобильному Интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое Интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Путеводитель также содержит разделы «Общение» и «Развлечения». Из них пользователи узнают об общении в соцсетях и смогут смотреть свои любимые телепрограммы и сериалы в удобное время. Благодаря разделу «Повседневные задачи» старшее поколение познакомится с полезными приложениями. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции, а печатное руководство будет распространяться в салонах связи оператора. 

Чтобы внуки могли научить старшее поколение пользоваться мобильным интернетом, Tele2 разработала ряд инструментов. Основной из них — комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному Интернету». Комплект доступен в салонах связи Tele2, участвующих в акции. Оператор предлагает приобрести одно из двух устройств по доступным ценам — Huawei Y6 Prime или Samsung Galaxy J2 Core. Старшее поколение также сможет подключить новый тариф Tele2 «Социальный», ориентированный на льготные категории населения.

Еще одним способом обучения пожилых людей технологиям станут консультации в монобрендах Tele2, участвующих в акции. Старшее поколение сможет получить ответы на вопросы о том, что такое Интернет, как устанавливать приложения и как они работают.

В прошлом году Tele2 запустила первый этап проекта — «Добавь бабушку в друзья». Кампания была направлена на привлечение внимания к проблеме разрыва поколений и способствовала общению пожилых людей в онлайн-пространстве. По ее итогам количество пользователей высокоскоростного мобильного Интернета среди абонентов старше 50 лет в регионах проведения проекта увеличилось на 25%. В поддержку проекта Tele2 также сняла социальный видеоролик, который набрал более 12 млн просмотров. Более 165 тыс. пользователей отреагировали на него в социальных сетях.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2: «В прошлом году Tele2 предлагала устранить барьеры в общении с близкими, чтобы бабушки и дедушки могли первыми узнавать о новостях своих внуков. Получив большой отклик, мы поняли, что молодое поколение нас поддерживает и готово менять устоявшиеся правила. Поэтому мы приняли решение продолжить проект и поднять более глобальную проблему цифрового неравенства поколений. Дело ведь не только в общении, а в том, что в наших силах сделать жизнь пожилых родственников несравнимо проще. Для этого достаточно помочь бабушке освоить путеводитель Tele2 — и перевести ее в интернет».

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