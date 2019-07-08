Лаишевцы отметили День семьи запуском шаров и праздничным вальсом

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сегодня у дворца бракосочетаний города Лаишево состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Руководитель исполкома района Михаил Фадеев поздравил праздником родителей, супругов и детей. Он отметил, что это один из самых красивых, важных и добрых праздников и напомнил, что семья является опорой любого общества.





«Мы восхищаемся супругами, которые прожили вместе 30, 40, 50 и более лет, для нас они являются примером безупречной любви и верности. В этот день хочется пожелать всем счастья, добра, удачи и здоровья», – добавил Михаил Фадеев и вручил семье Бабенковых медаль, учрежденную в России в честь Дня семьи, любви для награждения лучших семей страны.



В такой праздничный день свой брак зарегистрировала молодая пара – Альберт Карсалов и Алена Садреева. Михаил Фадеев поздравил их с этим знаменательным событием и пожелал молодоженам долгой совместной жизни.



На празднике также присутствовали молодые семьи, у которых родился второй ребенок. Руководитель исполкома вручил семье Маликовых из села Сокуры, семье Хафизовых из Лаишева и семье Миннулиных из села Пелево сертификаты на материнский капитал.





Затем состоялось награждение детей, победивших в конкурсе рисунков «Моя семья». Каждый ребенок получил в подарок портфель.



В этот день на сцене выступили артисты художественной самодеятельности Лаишевского района. Кульминацией торжества стал праздничный вальс и запуск воздушных шаров на небо.

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