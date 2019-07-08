Доля импортных автомобилей на российском авторынке упала втрое

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Доля импортных автомобилей на авторынке России за 10 лет снизилась больше чем в три раза.

Эти данные были приведены аналитическим агентством «Автостат». Согласно им, за пять месяцев 2019 года доля импортных легковых автомобилей на российском рынке составила 15%. При этом специалисты отмечают, что за последние десять лет она существенно снизилась — с 48% в 2009 году, 32% в 2013 — в 3,2 раза.

Также аналитики «Росстата» заметили, что большая часть импортных автомобилей поступает в Россию из Германии и Японии. Суммарно этим двум странам принадлежит 10% российского авторынка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-10 городов России по доле иномарок среди легковых авто.

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