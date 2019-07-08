День семьи, любви и верности в Елабуге отметили чемпионатом по ношению жен

(Елабуга, 8 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности в Елабуге прошел I муниципальный чемпионат по ношению жен. В состязании приняли участие 11 пар. Мужья должны были пройти дистанцию с препятствиями, не уронив своих вторых половинок.

Пары прошли полосу препятствий каждый по-своему: кто-то посадил жену на плечи, кто-то бежал, усадив супругу на спину вверх тормашками.

Быстрее к финишу пришла многодетная пара Евдокимовых, которая преодолела полосу препятствий за 58 секунд. Виктор и Эмма вместе 7 лет и воспитывают троих детей. «Приходилось часто на себе таскать мешок картошки, это и помогло победить. Конкурс необычный и интересный, можно свои силы попробовать, тем более, есть возможность на людях жену носить на руках», — делится Виктор Евдокимов.

Второе место в чемпионате заняли супруги Ермаковы, третье место досталось Селиверстовым. Впрочем, в чемпионате не было проигравших, так как каждую семью отметили в отдельной номинации. Например, самой креативной парой оказались Александр и Галина Феногентовы за оригинальный костюм, а вот Георгия и Веру Николаевых поощрили за волю к победе.

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