Балтасинский район приглашает юных мусульман на республиканский детский Сабантуй

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 14 июля в селе Бурбаш Балтасинского района в 12-й раз пройдет республиканский детский мусульманский Сабантуй, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



Организатор и идейный вдохновитель мероприятия – имам-мухтасиб Балтасинского района, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев.



Ежегодный праздник состоится при участии не только юных мусульман, но и государственных, религиозных, общественных деятелей, а также многочисленных гостей из республики и других российских регионов.



В рамках праздника для детей всех возрастов пройдут различные игры, соревнования, викторины и конкурсы с ценными подарками и сладостями.



Соревнования в национальной борьбе по «корэш» пройдут среди юношей 2001 года рождения и моложе в пяти весовых категориях. Абсолютный батыр получит в подарок скутер, а призерам вручат денежные премии.



В программу Сабантуя также войдут состязания по чтению Корана, исполнению мунаджатов и поэтических конкурсов. Кроме того, все желающие могут принять участие в коллективном полуденном намазе и угоститься пловом. Начало мероприятия намечено на десять утра.



Детский мусульманский сабантуй проведут и в Мамадыше – 4 августа.

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