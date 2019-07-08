Татар-информ

8 июля 2019, 23:51

Общество

На YouTube будет организована прямая трансляция фестиваля «Летние вечера в Елабуге»

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Общество

На YouTube будет организована прямая трансляция фестиваля «Летние вечера в Елабуге»

Фестиваль open-air будет проходить на Шишкинских прудах с 10 по 14 июля.

(Елабуга, 8 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Прямую трансляцию концертов II Международного фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» можно будет увидеть на YouTube канале Елабужской службы новостей. Об этом сообщили в Елабужском государственном музее-заповеднике.

В полной мере насладиться неповторимой атмосферой и получить незабываемые эмоции любители классической музыки смогут, посетив сами концерты именитых музыкантов. Фестиваль open-air будет проходить на Шишкинских прудах с 10 по 14 июля. Начало каждого вечера в 18:30.

Первый день фестиваля «Летние вечера в Елабуге» откроется выступлением оркестра «Губернаторский» из Ульяновска, затем известный телеведущий и журналист Александр Гордон будет читать фрагменты из повести А. С. Пушкина «Метель». 

В этот же день выступит сам инициатор фестиваля — знаменитый пианист Борис Березовский, а также именитый скрипач Никита Борисоглебский и лауреат II премии XVI Международного конкурса имени Чайковского, солистка Приморской сцены Мариинского театра Айгуль Хисматуллина. Вечер пройдет под знаком Надежды Дуровой. В первый вечер прозвучат произведения П. Чайковского, Д. Шостаковича, Ф. Мендельсона, Дж. Верди и других.

 

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