Челнинец одиннадцать раз ударил приятеля ножом, приревновав к нему подругу

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах мужчина одиннадцать раз ударил приятеля ножом, приревновав к нему подругу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, 4 июля 30-летний житель Автограда с сожительницей пришел в гости к 23-летнему приятелю, проживавшему в поселке ГЭС. Мужчины стали распивать спиртное», – уточнил Шептицкий.

Гость уснул, а когда проснулся ему показалось, что его девушка флиртует с хозяином квартиры. Тогда ревнивец взял нож и не менее 11 раз ударил им соперника. Несмотря на серьезные ранения, мужчина остался жив и был доставлен в больницу.

Подозреваемого задержали. Ему предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство». На время следствия мужчина помещен в СИЗО.



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