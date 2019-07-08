В Елабуге стартует Международный арт-симпозиум «Свадебный переполох»

(Елабуга, 8 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабугу начали съезжаться участники ХIV Международного арт-симпозиума «Свадебный переполох». С 8 по 17 июля 40 художников из 9 стран будут делиться опытом, участвовать в обсуждениях, проводить мастер-классы и раскрывать в своих работах главную тему арт-проекта — национальные свадебные обряды в культуре разных народов.

Торжественное открытие симпозиума состоится 9 июля. В этом году в проекте Елабужского музея-заповедника участвуют художники из России, Франции, Египта, Португалии, Афганистана, Казахстана, Украины, Туркменистана и Италии. Работы авторов можно будет увидеть на итоговой выставке, которая откроется 16 июля. Все картины будут переданы в фонды ЕГМЗ для дальнейшей экспозиции в самой Елабуге, а также в других городах.

ХIV Международный арт-симпозиум «Свадебный переполох» проводится Елабужским государственным музеем-заповедником при поддержке Минкультуры России, Минкультуры Татарстана и Союза художников России.

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