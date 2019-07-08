Елабужская «Сария» начала строить очистные сооружения

(Елабуга, 8 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Рядом с заводом «Сария Био-Индастрис Волга» началось строительство очистных сооружений. Объект дорогостоящий, а главное долгожданный, так как жители города не первый год жалуются на неприятный запах от производства, который особенно остро ощущается в летнее время.

Сегодня рабочие готовят котлованы, точнее площадку для заливки специальных бетонных резервуаров. Всего их будет 4 (каждый емкостью по 6 тыс. куб. метров). Параллельно будет строиться производственное здание, где разместится само оборудование, которое позволит превратить газообразные выбросы в жидкость, тем самым избавить горожан от неприятного запаха.

«Сегодня наша технология, которая здесь установлена, предполагает сжигание этого запаха, этого выпора. Чтобы исправить ситуацию, надо в корне менять технологию то есть выпор, который мы потом должны будем конденсировать. Мы его, соответственно, должны будем еще и очищать. Для этого и строятся локальные очистные сооружения. Они должны перерабатывать весь объем этого конденсата и даже с запасом», — отметил куратор работ по строительству очистных сооружений Иван Кем.

Монтаж самого оборудования начнется в сентябре, строительство завершится зимой, а именно к концу этого года, сообщили на заводе. С вводом очистных сооружений предприятие начнет использовать метод ультрафильтрации для использования очищенной воды на вторичном производстве. «С вводом очистных сооружений проблема с неприятным запахом уйдет», — заверил Иван Кем.

В год «Сария» перерабатывает около 170 тысяч тонн сырья, которое привозят не только из районов РТ, но и других регионов. Предприятие производит мясокостную муку и жир животного происхождения, широко используемые в производстве кормов для сельскохозяйственных и домашних животных.

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