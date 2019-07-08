МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при сильном ветре и граде

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает жителям и гостям республики о мерах безопасности при сильном ветре, дожде и граде. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По информации ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан" утром и днем 9 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются сильный южный ветер порывами 15-20 м/с, гроза, локально град», – уточнили в пресс-службе министерства.

В МЧС напоминают, что сильный ветер и град могут быть очень опасными. Если непогода застала вас на улице, стоит избегать нахождения под линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и у стен домов.

При граде желательно остаться дома и не использовать электроприборы. На улице не пытаться спрятаться под деревьями и постараться найти укрытие.

Водителям стоит быть предельно внимательными, избегать выезда за пределы населенных пунктов, а на трассе выбрать безопасный скоростной режим, избегая резких торможений или перестроений.



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