Òàòàð-èíôîðì

8 èþëÿ 2019, 15:57

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè Òóðöèè ïåðñïåêòèâíûå ñôåðû äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè Òóðöèè ïåðñïåêòèâíûå ñôåðû äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

Ôîòî: tatarstan.ru

Ìóñòàôà Âàðàíêà ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî Òàòàðñòàíà çà ïîääåðæêó òóðåöêèõ êîìïàíèé, ðåàëèçóþùèõ ñâîè ïðîåêòû â ðåñïóáëèêå.

(Êàçàíü, 8 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Òàòàðñòàí çàèíòåðåñîâàí â ðàñøèðåíèè âçàèìîâûãîäíûõ ñâÿçåé ñ Òóðöèåé è ãîòîâ îêàçàòü âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó òóðåöêèì êîìïàíèÿì. Îá ýòîì ñîîáùèë Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè è òåõíîëîãèé Òóðöèè Ìóñòàôîé Âàðàíêîì.

 Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¢ Ð ÑƒÑÑ‚Ð°Ð¼Ð° ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð½Ð° Ñ„Ð¾Ñ€ÑƒÐ¼Ðµ Â«Ð˜Ð½Ð½Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼-2019Â»

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè, âñòðå÷à ïðîøëà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «Èííîïðîì-2019» â Åêàòåðèíáóðãå. Â õîäå âñòðå÷è Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Òóðöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ Òàòàðñòàíà. Òóðåöêèå êîìïàíèè èíâåñòèðîâàëè â ðåñïóáëèêó óæå ïîðÿäêà 2 ìëðä äîëëàðîâ.

Ïðåçèäåíò ÐÒ ñîîáùèë, ÷òî â Òàòàðñòàíå óñïåøíî äåéñòâóåò ðÿä êðóïíûõ òóðåöêèõ çàâîäîâ, â òîì ÷èñëå «Êàñòàìîíó Ýíòåãðå», «Õàÿò Êèìüÿ», «Øèøåäæàì», «Äæîøêóíîç», «Äèçàéí Ãðóïï». Èäåò ðàáîòà íàä íîâûìè ïðîåêòàìè.

«Íàì èíòåðåñíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ñôåðû ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Òóðöèåé, âêëþ÷àÿ òàêèå ñôåðû, êàê ýíåðãåòèêà, íåôòåõèìèÿ, ìàøèíîñòðîåíèå è àâòîìîáèëåñòðîåíèå, ÈÒ è äðóãèå âûñîêèå òåõíîëîãèè, çäðàâîîõðàíåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ÀÏÊ è òóðèçì», – îòìåòèë Ìèííèõàíîâ.

Ìóñòàôà Âàðàíêà ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî Òàòàðñòàíà çà ïîääåðæêó òóðåöêèõ êîìïàíèé, ðåàëèçóþùèõ ñâîè ïðîåêòû íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¢ Ð ÑƒÑÑ‚Ð°Ð¼Ð° ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð½Ð° Ñ„Ð¾Ñ€ÑƒÐ¼Ðµ Â«Ð˜Ð½Ð½Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼-2019Â»

«Ìû äîëæíû ïðîäîëæèòü íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî, íàðàùèâàòü òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè. Êàæäàÿ èç ñòîðîí äîëæíà òîëüêî âûèãðàòü îò ýòîãî ïðîöåññà. Â Òàòàðñòàíå ïðåóñïåâàþò òóðåöêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè. Ó íàñ áîëüøîé ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà», – äîáàâèë ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è òåõíîëîãèé Òóðöèè.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ãåíäèðåêòîðîì «Äæîøêóíîç Õîëäèíã» äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà
Íîâîñòè äíÿ
17:00
Èñïîëêîì ×åëíîâ: Ñëîâà Íàèëÿ Ìàãäååâà îá óâîëüíåíèè äèðåêòîðîâ øêîë íåïðàâèëüíî èíòåðïðåòèðîâàëè

Ñ íåêîòîðûìè äèðåêòîðàìè øêîë íå ïðîäëåíû êîíòðàêòû, íî ýòî íå ñâÿçàíî ñ ðåçóëüòàòàìè ÅÃÝ è ÎÃÝ, îòìåòèëà Ëèäèÿ Çîëîòàðåâà.

16:57
Óìåð èçâåñòíûé ÷åëíèíñêèé êðàåâåä è ïèñàòåëü Àíàòîëèé Äóáðîâñêèé

Èçâåñòíûé ÷åëíèíåö, ïîñâÿòèâøèé ñåáÿ èçó÷åíèþ ìåñòíîé èñòîðèè, ðîäèëñÿ â 1932 ãîäó â ãîðîäå Ïåòðîâñê-Çàáàéêàëüñêèé ×èòèíñêîé îáëàñòè.

16:53
Ñëåäîâàòåëè âûÿñíÿþò îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè âîäèòåëÿ, òðàêòîð êîòîðîãî ïåðåâåðíóëñÿ âî âðåìÿ ðàáîò

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ïîëå ó äåðåâíè Ðóññêàÿ Ìàéíà âî âðåìÿ òðàìáîâêè ñåíàæà.

16:49
Èþíüñêàÿ èíôëÿöèÿ â Ðîññèè ñíèçèëàñü äî 4,7%
16:46
Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» òàòàðñòàíñêèå øêîëû ïîëó÷àò ïî÷òè 100 ìîáèëüíûõ êëàññîâ

Íà ïîêóïêó íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà âûäåëåíî 58,2 ìëí ðóáëåé.

16:35
Îëüãà Ïàâëîâà: «Çàíÿòèÿ ñïîðòîì – ýòî âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè þíûõ ãðàæäàí Ðîññèè»

Äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ îò Òàòàðñòàíà íàãðàäèëà ëó÷øóþ æåíñêóþ êîìàíäó ðåñïóáëèêè ïî äâîðîâîìó ôóòáîëó.

16:22
Â Êàçàíè îãðàíè÷àò äâèæåíèå ïî ÷åòûðåì óëèöàì

Îãðàíè÷åíèå ïðîäëèòñÿ äî 31 èþëÿ è êîñíåòñÿ óëèö Òàòàðñòàí, Ãàáèøåâà, Øàõèäè è Êàðáûøåâà.

16:20
Tele2 ïðåäëàãàåò «ïåðåâåñòè áàáóøêó â Èíòåðíåò»
16:11
Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î ãðîçå è ãðàäå â Òàòàðñòàíå 9 èþëÿ

Îæèäàåòñÿ, ÷òî þæíûé âåòåð óñèëèòñÿ äî 15 — 20 ì/ñ.

16:05
×åëíèíåö îäèííàäöàòü ðàç óäàðèë ïðèÿòåëÿ íîæîì, ïðèðåâíîâàâ ê íåìó ïîäðóãó

Íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíûå ðàíåíèÿ, 23-ëåòíèé ïîòåðïåâøèé îñòàëñÿ æèâ è ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â áîëüíèöå.

16:01
Â ÄÓÌ ÐÒ îáúÿâèëè äàòó Êóðáàí-áàéðàìà â ýòîì ãîäó

Ðàçìåð æåðòâîïðèíîøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êóðáàíà íàçíà÷èëè â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé.

15:57
Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè Òóðöèè ïåðñïåêòèâíûå ñôåðû äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

Ìóñòàôà Âàðàíêà ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî Òàòàðñòàíà çà ïîääåðæêó òóðåöêèõ êîìïàíèé, ðåàëèçóþùèõ ñâîè ïðîåêòû â ðåñïóáëèêå.

15:53
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè ïðè ñèëüíîì âåòðå è ãðàäå

Óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé ïðîãíîçèðóåòñÿ óòðîì è äíåì âî âòîðíèê, 9 èþëÿ.

15:50
Îáó÷àþùèé ïðîåêò íà òàòàðñêîì ÿçûêå «Àçáóêà âàæíûõ ñëîâ» âûïóñòèë íîâûé ðîëèê

Ãîñòÿìè íîâîãî âûïóñêà ñòàëè ïåâåö Èëüíàç Ñàôèóëëèí, àêòåð Ôàíèñ Çèãàíøèí, ïåâèöà Ìàðèíà Êàðïîâà è òåëåâåäóùàÿ Ìàðèíà Âåäåíååâà.

15:42
Êàçàíü áóäåò êîíêóðèðîâàòü ñ Ìèíñêîì è Õåëüñèíêè çà ïðàâî ïðîâåñòè ìàò÷ çà Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ

Çàÿâêè íà ïðîâåäåíèå ôóòáîëüíîãî ñîáûòèÿ òàêæå ïîäàëè ñòîëèöû Ñåâåðíîé Èðëàíäèè è Àëáàíèè.

15:40
Àê Áàðñ Áàíê çàïóñêàåò ñïåöèàëüíûé òàðèôíûé ïëàí äëÿ ó÷àñòíèêîâ ãîñçàêóïîê
15:36
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ó 209 ó÷àñòíèêîâ äèñïàíñåðèçàöèè âûÿâèëè ðàê

Åùå ó 1 òûñ. 614 ãîðîæàí îáíàðóæåí ñàõàðíûé äèàáåò, ó 1 òûñ. 201 — èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà.

15:30
Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ãåíäèðåêòîðîì «Äæîøêóíîç Õîëäèíã» äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà

Òóðåöêàÿ êîìïàíèÿ ðàçâèâàåò ñâîè ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè â ÎÝÇ «Àëàáóãà», îäíèì èç åå êëèåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ÊÀÌÀÇ.

15:22
«Äîæäè íà÷íóòñÿ, òîãäà è îòäîõíåòå»: âëàñòè Àâòîãðàäà ðàñêðèòèêîâàëè äîðîæíèêîâ çà íåðàñòîðîïíîñòü

Èñïîëêîì Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ íåîäíîêðàòíî ïðîñèë ñêîððåêòèðîâàòü ãðàôèê äîðîæíûõ ðàáîò, ÷òîáû èõ áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîâîäèëàñü â óòðåííèå è íî÷íûå ÷àñû.

15:14
Òàòàðñòàíñêèå ñïîðòñìåíû çàâîåâàëè äâå «áðîíçû» Óíèâåðñèàäû ïî ïëàâàíèþ

Ãðèãîðèé Òàðàñåâè÷ è Èðèíà Ïðèõîäüêî ñòàëè òðåòüèìè â 50 ì íà ñïèíå è ýñòàôåòå 4õ200 ñîîòâåòñòâåííî.

15:07
ÊÔÓ íå ñìîã äîáèòüñÿ ÷åðåç ñóä îñîáîãî òàðèôà íà âûâîç îòõîäîâ îò ðåãîïåðàòîðà

Âñå äîâîäû èñòöà ñòðîÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà íåîáõîäèìîñòè ñýêîíîìèòü äåíüãè, ãîâîðèòñÿ â ðåøåíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà ÐÒ.

15:01
Ñòîèìîñòü ñåäàíà Aurus ñîñòàâèò îêîëî 18 ìëí ðóáëåé

Ïðîèçâîäèòü ëþêñîâûå àâòîìîáèëè áóäóò â òàòàðñòàíñêîé ÎÝÇ «Àëàáóãà».

14:51
Êàçàíñêèå àâòîáóñû ¹ 10 è ¹ 10à äâà ìåñÿöà áóäóò êóðñèðîâàòü ïî íîâîé ñõåìå

Ðåæèì ðàáîòû àâòîáóñîâ íå èçìåíèòñÿ.

14:41
Ìîëîäîé âîäèòåëü «Ëàäû» ïîïàë â áîëüíèöó ñ ïåðåëîìàìè ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ ñ âíåäîðîæíèêîì â Êàçàíè

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà ×èñòîïîëüñêèé âîäèòåëü «ÓÀÇà» íå óñòóïèë äîðîãó è ïðîòàðàíèë «Ëàäó Êàëèíó».

14:40
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î ðåãèîíàëüíîì ýêîëîãè÷åñêîì íàäçîðå â 2019 ãîäó

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

Ñîáûòèÿ