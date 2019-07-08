Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè Òóðöèè ïåðñïåêòèâíûå ñôåðû äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

(Êàçàíü, 8 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Òàòàðñòàí çàèíòåðåñîâàí â ðàñøèðåíèè âçàèìîâûãîäíûõ ñâÿçåé ñ Òóðöèåé è ãîòîâ îêàçàòü âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó òóðåöêèì êîìïàíèÿì. Îá ýòîì ñîîáùèë Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè è òåõíîëîãèé Òóðöèè Ìóñòàôîé Âàðàíêîì.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè, âñòðå÷à ïðîøëà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «Èííîïðîì-2019» â Åêàòåðèíáóðãå. Â õîäå âñòðå÷è Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Òóðöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ Òàòàðñòàíà. Òóðåöêèå êîìïàíèè èíâåñòèðîâàëè â ðåñïóáëèêó óæå ïîðÿäêà 2 ìëðä äîëëàðîâ.
Ïðåçèäåíò ÐÒ ñîîáùèë, ÷òî â Òàòàðñòàíå óñïåøíî äåéñòâóåò ðÿä êðóïíûõ òóðåöêèõ çàâîäîâ, â òîì ÷èñëå «Êàñòàìîíó Ýíòåãðå», «Õàÿò Êèìüÿ», «Øèøåäæàì», «Äæîøêóíîç», «Äèçàéí Ãðóïï». Èäåò ðàáîòà íàä íîâûìè ïðîåêòàìè.
«Íàì èíòåðåñíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ñôåðû ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Òóðöèåé, âêëþ÷àÿ òàêèå ñôåðû, êàê ýíåðãåòèêà, íåôòåõèìèÿ, ìàøèíîñòðîåíèå è àâòîìîáèëåñòðîåíèå, ÈÒ è äðóãèå âûñîêèå òåõíîëîãèè, çäðàâîîõðàíåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ÀÏÊ è òóðèçì», – îòìåòèë Ìèííèõàíîâ.
Ìóñòàôà Âàðàíêà ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî Òàòàðñòàíà çà ïîääåðæêó òóðåöêèõ êîìïàíèé, ðåàëèçóþùèõ ñâîè ïðîåêòû íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.
«Ìû äîëæíû ïðîäîëæèòü íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî, íàðàùèâàòü òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè. Êàæäàÿ èç ñòîðîí äîëæíà òîëüêî âûèãðàòü îò ýòîãî ïðîöåññà. Â Òàòàðñòàíå ïðåóñïåâàþò òóðåöêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè. Ó íàñ áîëüøîé ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà», – äîáàâèë ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è òåõíîëîãèé Òóðöèè.