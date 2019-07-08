Казань будет конкурировать с Минском и Хельсинки за право провести матч за Суперкубок УЕФА

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Стали известны города-конкуренты Казани, которая подала заявку на проведение футбольного матча за Суперкубок УЕФА. Их назвал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Такая же серьезная заявочная кампания, как на право проведения Универсиады и чемпионата FINA. Достаточно сказать, что заявочная кампания уже завершилась. Буквально сегодня-завтра мы узнаем всех кандидатов, но уже точно заявки подали Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана», — сказал казанский градоначальник и добавил, что «конкуренция огромная, но мы все же поборемся».

Казань будет бороться за проведение матча за Суперкубок УЕФА 2022-2023 годов. Метшин подчеркнул, что матч Суперкубка впервые может пройти в России.

Суперкубок УЕФА – это официальный футбольный турнир, который открывает европейский сезон и состоит из одного матча. В нем встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона.

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