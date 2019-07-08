Минниханов обсудил с гендиректором «Джошкуноз Холдинг» дальнейшее развитие сотрудничества

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором группы компаний «Джошкуноз Холдинг» Эрдемом Аджаем на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам Президента РТ, «Джошкуноз» системно развивает свои производственные мощности в ОЭЗ «Алабуга».

«Так, в 2018 году „Джошкуноз“ совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) открыл новое производство стальных заготовок, используемых при создании автокомпонентов», — говорится в сообщении.

Минниханов подчеркнул, что продукция турецкой компании востребованна, а одним из ее клиентов является КАМАЗ.

Эрдем Аджай сообщил, что «Джошкуноз» будет одним из поставщиков при производстве автомобилей Aurus, которое будет организовано на предприятии Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга». Кроме того, «Джошкуноз» ведут переговоры с «АВТОВАЗом».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.

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