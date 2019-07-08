ВЦИОМ: Большинство россиян считает регистрацию брака обязательной

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Большинство россиян — 77% — считает регистрацию брака обязательной, сообщает РИА Новости.

Данные результаты выявил опрос, проведенный ВЦИОМ.

Ученые отметили, что количество россиян, придерживающихся мнения о необходимости регистрации брака и создания семьи, почти не изменилось — прошлый опрос, проведенный в 2017 году, показал результат 78% — всего на 1% больше, чем сейчас.

Также специалисты ВЦИОМ выяснили, что точка зрения о необходимости брака наиболее популярна среди представителей старшего поколения — от 60 лет. Среди них за регистрацию отношений выступает 84% опрошенных. Похожего мнения также придерживаются еще 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием. Таким образом высказалось 17% молодых людей от 18 до 24 лет и 18% людей от 25 до 34 лет.

Результаты опроса также выявили, что за последние два года оптимальный возраст вступления в брак не изменился. Для большей части женщин это 24 года (в 2017 году — 23), а для мужчин — 27 лет.

Данный опрос был проведен «ВЦИОМ-Спутник» 4 июля. В нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Всего было опрошено 1,6 тысячи человек путем телефонного интервью.

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