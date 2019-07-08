Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги РТ стала лучшей в России

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан» была признана лучшей в России, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Рейтинг составлялся на основе результатов независимой оценки работы региональных спортивных федераций акробатического рок-н-ролла за 2018 год.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как организация и проведение мероприятий различного уровня, количество занимающихся, результаты спортсменов, количество спортсменов-разрядников по каждому из видов спорта, проведение судейских семинаров, информационное сопровождение, а также освещение деятельности региональной спортивной федерации, число спортивных клубов по виду спорта и пр.

Татарстанская Федерация актробатического рок-н-ролла и буги-вуги заняла первое место. За победу представителей организации наградили сертификатом на 600 тыс. рублей. Его победителям вручила Надежда Ерастова — президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.