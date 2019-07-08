Альметьевские борцы завоевали «бронзу» на всероссийском турнире «Дружба»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В селе Новая Ошма Мамадышского района состоялся VIII Всероссийский турнир «Дружба» по вольной борьбе среди юношей и девушек, на котором успешно выступили альметьевские борцы, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



В этих соревнованиях приняли участие 30 команд из России и ближнего зарубежья – всего 260 спортсменов.



14 альметьевцев отделения вольной борьбы спортивной школы олимпийского резерва выступили на турнире. Из них Глеб Шишкин в весовой категории 37 кг и Равиль Галиев в весовой категории 48 кг завоевали бронзовые медали.



Ребята тренируются под руководством Айрата Галиева.

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