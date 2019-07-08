Молодой водитель «Лады» попал в больницу с переломами после столкновения с внедорожником в Казани

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). 21-летний водитель «Лады» попал в больницу с множественными переломами ребер после столкновения с внедорожником «УАЗ Патриот» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«В минувшую субботу 46-летний водитель автомобиля "УАЗ Патриот" на пересечении улиц Чистопольская и Бондаренко, по предварительным данным, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением 21-летнего водителя», – рассказали агентству в Госавтоинспекции Казани.

В результате ДТП водитель «Лады» с многочисленными переломами ребер был доставлен в больницу.



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