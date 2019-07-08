В Казани ограничат движение по четырем улицам

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). До 31 июля в Казани будет ограничено движение транспорта по четырем улицам: Татарстан, Комиссара Габишева, Бурхана Шахиди и Карбышева. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома.

По улице Татарстан движение будет ограничено на следующем участке проезжей части: от улицы Габдуллы Тукая до улицы Девятаева.

На Комиссара Габишева ограничение коснется участка от улицы Кул Гали до улицы Рихарда Зорге.

По проезжей части улицы Бурхана Шахиди — на участке, расположенном от улицы Габдуллы Тукая до улицы Саид-Галеева.

По проезжей части улицы Карбышева — на участке, который находится в промежутке от улицы Даурская до улицы Карбышева, дом 1.

Причина введенных мер — проведение ремонта улично-дорожной сети.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.