Казанские автобусы № 10 и № 10а два месяца будут курсировать по новой схеме

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). С 13 июля в столице Татарстана изменится схема движения автобусов № 10 и № 10а, которые следуют по маршруту «Ул. Серова — ул. Ак. Губкина», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Изменения вносятся в порядке эксперимента на два месяца», — говорится в сообщении.

Автобусы маршрутов № 10 и № 10а будут следовать по схеме: ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Фрунзе. На обратном пути: ул. Болотникова — ул. Краснококшайская — ул. Несмелова и далее по маршрутам.

Отмечается, что режим работы автобусов не изменится.

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