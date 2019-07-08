Минниханов обсудил с главой Уральской горно-металлургической компании поставки металла в Татарстан

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным на полях выставки «Иннопром-2019». Обсуждалась возможность поставки продукции УГМК предприятиям Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Стороны обсудили текущий ход и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках продукции УГМК татарстанским предприятиям», – отметили в пресс-службе.

Уральская горно-металлургическая компания – крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Предприятия холдинга производят также свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом.

Делегация Татарстана во главе с руководителем республики Рустамом Миннихановым принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Главная тема выставки в этом году — «Цифровое производство: интегрированные решения».

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