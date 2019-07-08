В Казани школьница получила травмы головы, попав под колеса иномарки

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Казани 11-летняя школьница получила травмы головы, попав под колеса иномарки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«В субботу, 6 июля, 35-летняя женщина-водитель автомобиля "Шевроле Клан", следуя по улице Павлюхина, по предварительным данным, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила наезд на 11-летнюю девочку», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии ребенок получил различные травмы. Медики «скорой» диагностировали у девочки ушибы головы.



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