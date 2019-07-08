Минниханов посетил экспозиции российских и турецких компаний на «Иннопром-2019»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил выставочные павильоны международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге и осмотрел презентации отечественных и турецких компаний. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Турецкая республика в этом году выступила страной-партнером «Иннопром-2019», представив самую масштабную экспозицию на выставке, – в павильоне размещены более 40 турецких компаний.

«Рустам Минниханов посетил стенд “Колуман”, ранее компания организовала в Набережных Челнах производство по сборке и монтажу навесного оборудования для строительной и коммунальной техники. На выставку в Екатеринбург турецкая компания привезла образец спецтехники, выпускаемой в Татарстане. Помимо этого, свою продукцию продемонстрировали “Дурмазлар Макина”, “Лайне Боулер Помпа”, “Пластик Отомотив Макина”», – отметили в пресс-службе.

Также Президент Татарстана осмотрел стенды крупных отечественных компаний, в их числе «Ростех», «НАМИ», «Лазерный центр». В экспозиции «ПК Транспортные системы» Рустам Минниханов ознакомился с новейшими наработками в области производства городского электрического транспорта. А представители Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого рассказали о сотрудничестве с татарстанскими предприятиями и вузами.

На «Иннопром-2019» сегодня начал свою работу и стенд Татарстана, где представлена информация о ведущих промышленных предприятиях республики, таких, как «КМПО», «Эйдос Роботикс», «РариТЭК». На татарстанском стенде в присутствии Рустама Минниханова было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между «РариТЭК Холдинг» и «Газинвестпроект» по развитию газомоторного рынка на территории Тюменской области.

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