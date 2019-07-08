В Казани приведут в порядок подземные торговые галереи

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Торговые галереи в подземных пешеходных переходах Казани разыграют на аукционах до конца года, а предприниматели должны будут привести их в порядок. Об этом сказал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов на деловом понедельнике в исполкоме.

«Сейчас право на размещение торговых объектов реализуется на длительный 10-летний срок. К победителям предъявляются серьезные требования ко внешнему виду торговых объектов и по обеспечению чистоты и порядка. С данной целью Управлением архитектуры и градостроительства разработаны единые требования ко внешнему виду и оформлению торговых объектов в подземных пешеходных переходах и станциях метрополитена», — сказал докладчик.

В шести подземных переходах Казани возможно размещение торговых точек в соответствии с нормами безопасности: на пересечении проспектов Амирхана и Ямашева, по ул. Дементьева возле выхода с КМПО, напротив парка им. Горького по ул. Ершова, на пересечении ул. Декабристов и ул. Восстания, по ул. Пушкина на площади Тукая и возле ЖД-вокзала по ул. Саид-Галеева.

«На сегодняшний день с открытых аукционных торгов реализовано право на размещение нестационарных торговых объектов в четырех подземных пешеходных переходах города», — пояснил Фазылянов.

В трех пешеходных переходах торговые точки уже привели к единому виду, по ул. Декабристов работы закончат в текущем месяце. В этом году планируют провести аукционы по двум оставшимся торговым галереям — по ул. Пушкина на площади Тукая и возле ж/д вокзала по ул. Саид-Галеева.

Общая сумма заключенных договоров чуть более 64 млн рублей. Количество торговых мест и виды реализуемой продукции определяют сами предприниматели, уточнил председатель Комитета потребительского рынка.

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