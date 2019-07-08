Айрат Хайруллин о работе МФЦ: Человек не должен долго простаивать в очередях на приеме

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин выделил ключевые моменты в доработке АИС МФЦ и улучшении работы сотрудников многофункциональных центров, чтобы гражданам не приходилось подолгу простаивать в очередях.

«Первое — человек не должен долго простаивать в очередях на приеме, то есть количество операторов должно соответствовать количеству людей, которые проживают на территории данного района. Второе — чтобы меньше было возвратов», — сказал Айрат Хайруллин на открытии Юдинского отдела ГБУ МФЦ.

Для этого у оператора должен быть прописан весь алгоритм действий, а сделать это просто — нужно проанализировать каждую услугу, отметил Хайруллин.

Усовершенствовать поиск в АИС МФЦ министр предложил с помощью ключевых слов. К примеру, юридически услуга называется получение адреса, а человек может называть ее иначе — «я построил дом, что мне нужно сделать, чтобы получить адрес дома». Также он поручил разработать скрипты 180 услуг, с которыми работают операторы МФЦ.

«Поиск должен нормально работать, потому что 180 услуг в голове держать невозможно, должны быть ключевые слова. АИС МФЦ нужно усиливать и дорабатывать, особенно в части муниципальных услуг, чтобы весь документооборот был по реестру и по запросу», — сказал министр информатизации и связи РТ.

На данный момент самые частые запросы в МФЦ: прописка, выписка, получение документов для новорожденного, ИНН, СНИЛС и проверка налоговой задолженности.

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