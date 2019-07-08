Татар-информ

8 июля 2019, 15:22

Общество

«Дожди начнутся, тогда и отдохнете»: власти Автограда раскритиковали дорожников за нерасторопность

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Общество

«Дожди начнутся, тогда и отдохнете»: власти Автограда раскритиковали дорожников за нерасторопность

Исполком Набережных Челнов неоднократно просил скорректировать график дорожных работ, чтобы их большая часть проводилась в утренние и ночные часы.

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметинова). Сегодня на деловом понедельнике работа подрядных организаций, занятых на капитальном ремонте дорог Набережных Челнов, подверглась резкой критике со стороны властей.

Один из руководителей местной компании, базирующейся на БСИ, сообщил главе города Наилю Магдееву о том, что из-за ремонтных работ на Сармановском тракте постоянно образуются пробки в начале и конце рабочего дня. Стоят машины и в выходные дни, поскольку в этом направлении располагается множество садоводческих товариществ.

«Ситуация тяжелая. Но мы готовы потерпеть. Однако хотелось бы, чтобы и дорожники работали с большей отдачей. А то в субботу они работают по укороченному графику, а в воскресенье их и вовсе не видно. Скажите нам хотя бы, когда будет завершен ремонт?» — спросил участник совещания хозяйственных руководителей.

В ответ мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал дорожников. По его словам, горожане постоянно жалуются на пробки на мосту возле Пединститута, а также проблемной зоной стала дорога на БСИ. Исполком Автограда неоднократно обращался к предприятию «Камдорстрой» с просьбой скорректировать график работ таким образом, чтобы их большая часть проводилась в утренние и ночные часы. Однако ситуация не изменилась. В свое оправдание «Камдорстрой» поясняет, что заторы возникают из-за нерасторопности субподрядчиков.

«Я сегодня в 5 часов 30 минут объезжал строительные объекты. На подземном переходе возле автостанции работы идут, на проспекте Мира — тоже, а на мосту никого! Работать надо быстро, пока погода позволяет. Выходные тоже надо использовать. Через неделю пойдут дожди — тогда и отдохнете. Город надо уважать! Он не должен смотреть, как дорожники время тянут, пока все остальные задыхаются в пробках. Заверения „Камдорстроя“ гроша ломанного не стоят! Мы не с вашим субподрядчиком заключали договор, а с вами. Если вы нормальных слов не понимаете, будут вам санкции», — сказал Магдеев.

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