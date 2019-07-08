С июня по июль число казанских самозанятых выросло на 20%

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). За прошедший месяц количество самозанятых в Казани выросло на 20% — с 4,4 тыс. в июне до 5,6 тыс. по состоянию на начало июля. Такие данные были озвучены на деловом понедельнике в казанской мэрии.

По словам замруководителя исполкома города Ильдара Шакирова, городские власти приступили к реализации комплексной программы поддержки самозанятых.

«На сегодняшний день в городе таковых уже 5,6 тыс. человек, все они подтвердили свой статус», — отметил Шакиров.

Говоря о мерах поддержки самозанятых казанцев, он сообщил о скором завершении создания новых административных регламентов по размещению вывесок для этой категории граждан. При этом до конца года действует мораторий на соответствующие штрафы.

«В части доступа к муниципальным торгам идет разработка сервиса по конкурентным закупкам для самозанятых. В настоящее время создан отдельный реестр из 43 извещений о закупках для нужд города на сумму более 25 млн рублей, которые могут быть выполнены силами самозанятых», — заключил докладчик.

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