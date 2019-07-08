Дочь певицы Алсу перечислила деньги от победы в «Голосе» на счет Фонда Анжелы Вавиловой

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На счет благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой поступили средства, которые перечислила дочь певицы Алсу – Микелла Абрамова. Деньги будут потрачены на строительство нового стационара. Об этом сообщил основатель фонда Владимир Вавилов на своей страничке в Facebook.

«Сегодня деньги поступили на счет Фонда имени Анжелы Вавиловой. Они будут направлены на работу казанского хосписа и на строительство нового стационара. Таким образом, на счету будущего хосписа теперь около 30 миллионов рублей! Дорогие Микелла, Алсу, Ян, спасибо вам за помощь и поддержку, которые вы нам оказываете», – пишет на своей странице в социальной сети Владимир Вавилов.

Дочь певицы Алсу еще в ноябре пошлого года при встрече с основателем фонда пообещала Владимиру Вавилову, что перечислит на благое дело свои первые заработанные деньги. Такое решение Микелла приняла, когда узнала об истории появления казанского хосписа, его пациентах. Микелла Абрамова сдержала свое обещание — после победы в шоу «Голос» в день своего рождения она подписала договор о передаче своей премии в Фонд Анжелы Вавиловой.

Микелла и Владимир познакомились на концерте, который в ноябре прошлого года в поддержку казанского хосписа дала мама девочки – известная российская певица Алсу, уроженка Татарстана. Вырученные от концерта деньги также были перечислены на нужды онкобольных и строительство второго хосписа.

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