Испанская художница в татарском стиле создаст вышитую картину в Альметьевске

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Известная испанская художница Ракель Родриго впервые приедет в Россию, чтобы принять участие в паблик-арт программе «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске, сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.



На своей родине талантливый дизайнер известна тем, что украшает фасады старых домов цветочными инсталляциями, вышитыми крестиком. Ракель соединяет рукоделие и уличные практики. В Альметьевске она украсит один из фасадов города вышивкой в татарском народном стиле.



Художница выполнит работу с помощью уникальной авторской техники – толстой веревкой на сетке-рабице. Также совместно с кураторами проекта она станет участницей встречи с жителями на мероприятии «Диалог с городом».



В конце августа в рамках проекта планируется создание общей работы, объединяющей всех художников проекта и жителей города, – «Наша сказка».





«Сказки о золотых яблоках» является пятилетней паблик-арт программой. Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на стену и соединенный общим маршрутом. Все истории, которые иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия республики. Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.