Татар-информ

8 июля 2019, 13:06

Здоровье и среда

Раздельный сбор мусора до конца года начнется на 57 новых площадках Казани

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Здоровье и среда

Раздельный сбор мусора до конца года начнется на 57 новых площадках Казани

Фото: Владимир Васильев

В столице РТ разработали и утвердили восемь типов специальных площадок для накопления отходов.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). К концу 2019 года в столице Татарстана заработают 57 новых контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Каждая из них будет соответствовать одному из восьми утвержденных типов. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Управлением архитектуры и градостроительства Казани разработаны и утверждены восемь видов контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов», — отметил Гиниятуллин.

Он добавил — внешний вид новых площадок будет зависеть от места их установки. Отдельные типы предусмотрены для современных жилых комплексов, микрорайонов с панельными многоэтажками, исторического центра города и т. д. 

«По утвержденным образцам уже построено 15 таких площадок. Они расположились по улицам Амирхана, Большая Красная, Академика Глушко и в других местах», — сообщил докладчик.

До конца года в планах городских властей установка еще двух площадок в Вахитовском районе, по одной — в Кировском и Московском, пяти — в Ново-Савиновском и десяти — в Советском районе Казани. Еще 23 типовые площадки раздельного сбора мусора установят во дворах домов, отказавшихся от устаревших мусоропроводов. 

«Таким образом, к концу года в городе должны появиться 57 площадок нового образца», — заключили в пресс-службе казанской мэрии.

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