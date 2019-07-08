Известный альпинист рассказал чистопольцам о покорении Эльбруса и других вершин мира

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Известный альпинист Михаил Туровский и его команда посетили Чистополь. Встреча с альпинистом состоялась в музейно-выставочном комплексе в рамках выставки «От Арктики до Антарктики». Мероприятие прошло в рамках тура по уголкам России, пишут «Чистопольские известия».



Событие состоялось при участии юных представителей подводного научно-исследовательского отряда имени Алексея Леонова, членов РГО, учителей географии и сотрудников музея.



Первую вершину Михаил покорил 15 лет назад. Он признался, что в раннем детстве не мечтал быть альпинистом. Он и не предполагал, что в 44 года впервые покорит высочайшую вершину Европы – недосягаемый Эльбрус. С альпинизмом Михаил познакомился благодаря другу детства – мастеру спорта по альпинизму Николаю Степаненко.



Тяга к экстремальному увлечению затянула Туровского, он повторил свое восхождение на кавказский стратовулкан еще 11 раз. Не раз покорению вершин мешали погодные условия.



«Хочется возвращаться туда снова и снова. Для нашей группы восхождение на Эльбрус стало традицией. Таким образом, мы отмечаем майские праздники», – рассказал о своем увлечении Михаил.



По стопам альпиниста пошли и его дети. «Однажды я подумал, что увидеть красоты Пятигорска с вершины горы должны и мои дети. Они много раз были частью нашей команды. Преодолевая усталость, сын и дочь держались как настоящие профессионалы», – отметил он.



На сегодняшний день за плечами Михаила более 30 восхождений на известные вершины мира, а также второе место в мировом рейтинге клуба «7 вершин».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.