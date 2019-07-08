Стоимость седана Aurus составит около 18 млн рублей

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей», — заявили в министерстве.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, точная стоимость автомобиля станет известна в августе в день открытия шоурума Aurus в Москве.

Проект «Кортеж», в который входят машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Впервые лимузин Aurus использовался на инаугурации Президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

Серийное производство автомобилей организовано на предприятии Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга».

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