ГИБДД Казани ищет троих водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с мест ДТП

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет троих водителей, которые в минувшую субботу сбили пешеходов и скрылись с мест ДТП, сообщили в ведомстве.

«Первая авария произошла утром у дома № 50 на Академика Павлова. 15-летний подросток получил ушибы мягких тканей, ссадины и ушибы», – рассказали в ГИБДД.

Вечером того же дня на Чистопольской под колесами авто оказался 26-летний мужчина. Пострадавший отделался легкой травмой ноги.

А несколькими часами ранее на Кул Гали 61-летнюю женщину сбил неизвестный на электросамокате. Жительница Казани получила ушибы копчика, локтей, а также травму головы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-810, 5-333-848.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.