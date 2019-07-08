(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Пассажиропоток аэропорта «Бегишево» в июне вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За месяц было обслужено 79 тыс. 580 человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

«На положительные результаты июня повлияла стабильно высокая загрузка чартерных рейсов в Турцию и Тунис, а также высокий интерес пассажиров к российским курортам – Симферополь, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды», – отмечается в сообщении пресс-службы.

С начала года число обслуженных пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, достигнув 371 тыс. 725 человек. За полгода пассажиропоток на международных линиях вырос на 6%, на внутренних – на 12%.

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