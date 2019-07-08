Татар-информ

8 июля 2019, 11:30

Общество

Жители Казани могут выиграть решетки для гриля, коптильни и мангалы

Общество

Жители Казани могут выиграть решетки для гриля, коптильни и мангалы

Радио Юмор ФМ-Казань проводит конкурс «Шашлычное лето».

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Летом просто невозможно усидеть в четырёх стенах.

Поэтому Юмор ФМ-Казань выходит на улицы города да ещё не с пустыми руками.

Для самых внимательных слушателей  будут подготовлены самые подходящие для отдыха подарки: решётки для гриля, коптильни и мангалы.

И достанутся они тем, кто раньше всех окажется в ... и назовет пароль дня (об этом будет объявлено в эфире радио «Юмор ФМ», вещающего на частоте 91,1).

Правила и подробности акции на страничке во «Вконтакте» https://vk.com/veseloeradiokzn

Призы получат первые три участника, правильно назвавшие пароль, поэтому организаторы просят участников не опаздывать. 

Также они подчеркивают, что акция будет продолжаться до 12 июля, поэтому тем, кто не успеет сегодня, может повезти завтра или послезавтра.

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