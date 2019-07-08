В Раифском монастыре открылся музей, посвященный 400-летию обители

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Раифском Богородицком мужском монастыре открылся церковно-исторический музей, посвященный 400-летней летописи монастыря. Об этом сообщается на сайте обители.

Посетители музея смогут увидеть впервые представленные раритеты, которые долгое время хранили монахи монастыря. В экспозиции также представлены уникальные документы, часть из них предоставлена Госархивом РТ. Кроме этого в музее можно ознакомиться с макетом Раифского монастыря в его первозданном виде.

Идея создания музея принадлежит предыдущему наместнику, архимандриту Всеволоду. Воплотить ее в жизнь удалось при новом наместнике игумене Гаврииле.

«Открытие музея — это долгожданное событие для монастыря. Около года велись работы по его созданию. Было осуществлено много ремонтных, реставрационных работ в здании, включая гидроизоляцию, укрепление фундамента, прокладку коммуникаций», – рассказал отец Гавриил.

Часть экспонатов удалось сохранить благодаря ныне покойной монахине Серафиме. Матушка много времени проводила в национальных архивах, работая над сохранением истории обители.

Пока посетителям доступен один зал музея, к августу планируется открыть еще три зала и две панорамные смотровые площадки. Музей расположился в юго-восточной башне монастыря. Работать он будет с 10.00 до 17.00 ежедневно. Вход бесплатный.



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