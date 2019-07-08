В Набережных Челнах у 209 участников диспансеризации выявили рак

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах у 209 участников диспансеризации выявлен рак, сообщил начальник Управления здравоохранения исполкома Автограда Нияз Фатыхов.

Всего новообразования диагностированы у 301 челнинца, из них злокачественные — у 209. При этом рак молочной железы выявлен у 66 женщин, предстательной железы — 22 мужчин, злокачественное образование ободочной кишки — у 27 челнинца.

Еще у 1 тыс. 614 человек обнаружен сахарный диабет, у 1 тыс. 201 — ишемическая болезнь сердца. У 543 — хроническая обструктивная болезнь легких и астма.

«К серьезным заболеваниям приводят отклонения от норм, на которые люди вовремя не обращают внимания. Диспансеризация выявила серьезные риски у части горожан. Так, у 555 челнинцев оказался повышенным уровень артериального давления, у 182 — повышенный уровень глюкозы в крови, у 1082 горожан — избыточный вес тела. 4 тыс. 224 человек, как выяснилось, злоупотребляют табаком. Всем попавшим в группы риска даны разъяснения, часть людей направлена для дальнейшего обследования и лечения в специализированные медучреждения», — сообщил Фатыхов.

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