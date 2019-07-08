В 2020 году первый офис МФЦ в центре Казани планируют открыть около Чеховского рынка

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани планируют открыть МФЦ у Чеховского рынка по адресу Груздева, 5. Он станет первым подобным госучреждением в центре города. Об этом сообщила Директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«На следующей неделе в Салават Купере уже девятый будет, и рассматриваются еще два варианта на следующий год, где Чеховский рынок по адресу Груздева, 5 и на пересечении Ибрагимова и Чистопольской», — сказала Ленара Музафарова.

«Офис у Чеховского рынка будет первым МФЦ в центре города, потому что в Вахитовском районе самый ближайший расположен по улице Авангардная», — сообщила пресс-служба ГБУ МФЦ.

Новый большой офис на пересечении Ибрагимова и Чистопольской разгрузит Ново-Савиновский отдел и МФЦ на Гагарина.

Каждый офис МФЦ предоставляет около 180 государственных и муниципальных услуг в одном окне: от оформления российского и заграничного паспорта до регистрации в качестве ИП.

В многофункциональных центрах также предусмотрены терминалы электронной очереди, инфомат «Электронный Татарстан» для оплаты платежей и пошлин, гостевые компьютеры и детские уголки.



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