(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На улицах Нижнекамска установили скульптуры из растений, сделанные в исправительной колонии №4, рассказали в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В мае этого года предприятие по благоустройству города заключило с ИК №4 договор на поставку топиарных фигур в форме гномов и лосей. Учреждение закупило материалы и обеспечило оплачиваемой работой пятерых осужденных, которые в течение месяца создали трех лосей и две фигуры гномов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ландшафтные скульптуры лосей установили на Лесной улице. А фигуры гномов пока ожидают отгрузки в колонии.

В УФСИН отметили, что они рассматривают возможность дальнейшего сотрудничества с предприятием по благоустройству Нижнекамска.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.