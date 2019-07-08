Ряд домов четырех районов Казани временно останется без света

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Завтра, 9 июля, некоторые дома Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани временно останутся без света. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Так, на 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — электричество отключат в домах Московского района, располагающихся по адресам: улица Восстания, дд. 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 69, улица Восход, д. 15, улица Декабристов, дд. 181, 183, 185.

В Ново-Савиновском районе свет будет отсутствовать с восьми утра до пяти вечера. Отключение коснется домов по улицам Адоратского, дд. 23, 28, 30, 58, 60, 62, 64, 66, Лаврентьева, д. 10, Чуйкова, д. 62.

В это же время электричество будет отсутствовать в Приволжском районе по адресам: улица Кул Гали, дд. 11, 14, 16, улица Сафиуллина, дд. 12, 17, 17а, 40, 42, 56, улица Фучика, дд. 48, 50, 52, 52а, 54, 56, проспект Победы, 62 корпуса с 1 по 4, 64, 66, 68, 70, 72. Кроме того, отключение электричества запланировано в домах частного сектора поселка Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная.

Советский район останется без света с девяти утра до шести вечера. Его не будет в следующих жилых домах: улица Космонавтов, дд. 12, 14, 21, 21а, 23, 25, 27, 31а, 31б, 33, 35, 39, улица Фучика, дд. 94, 94а, Ноксинский спуск, дд. 1, 5, 7, 9. Также электричеста не будет в домах жителей поселка Константиновка по улице Зеленая, дд. 38, 44, 51, 59, 69б, 71, 75а, улице Односторонняя, дд. 1-21, улице Советская, дд. 134-156, 133-153, 160б, улице Южная, дд. 21а, 21б, 23б, 59а, 61а, 63а, 65а.

Причина отсутствия электричества — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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