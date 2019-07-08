Церемонию открытия WorldSkills будут транслировать в Горкинско-Ометьевском лесу

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Церемонию открытия и закрытия мирового чемпионата WorldSkills будут транслировать в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Центральной культурной площадкой станет Горкинско-Ометьевский лес, где будет организована трансляция церемоний открытия и закрытия чемпионата. Программа мероприятий здесь будет посвящена современному Татарстану и рабочей молодежи», - говорится в сообщении.

В течение всего чемпионата в парке будут проходить концерты, диджей-сеты, лектории, кинопоказы и мастер-классы. Событие продлится с 22 по 27 августа.

Дирекция парков и скверов Казани на время проведения чемпионата WorldSkills подготовила тематическую программу для горожан и гостей Казани. Она будет проходить в Горкинско-Ометьевском лесу, на набережной Кабана и в парке имени Горького.

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