Минпросвещения РФ разработает рекомендации по работе психологических служб в школах

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Министерство просвещения России до конца текущего года планирует разработать и апробировать методические рекомендации для педагогов-психологов в школах. Рекомендации будут разработаны по национальному проекту «Образование» для создания «благоприятных психолого-педагогических условий», сообщает Минобрнауки РТ.

«До конца 2019 года запланирована разработка и апробация методических рекомендаций по психологическому сопровождению учащихся», – говорится в сообщении министерства.

В методические рекомендации войдут программы развития социально-эмоциональных навыков у обучающихся, а также разъяснения принципов функционирования системы психологического сопровождения.

Предполагается, что по итогам пилотного проекта в 2020 году будут сформированы единые методические рекомендации по работе психологических служб во всех школах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.