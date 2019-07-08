В Набережных Челнах прошли обследования 43% населения, подлежащего диспансеризации в текущем году

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошли обследования 43% населения, подлежащего диспансеризации. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Нияз Фатыхов на деловом понедельнике.

В 2019 году диспансеризацию должны пройти 83 тыс. 113 человек. По данным за пять месяцев текущего года, обследования осуществлены в отношении 34 тыс. 939 человек – 43% от числа людей, включенных в текущие списки.

В ходе медицинских обследований у 593 человек – почти у половины участников диспансеризации – выявлены заболевания системы кровообращения. На втором месте находятся болезни мочеполовой системы. Они диагностированы у 264 человек. На третьем месте — заболевания эндокринной системы, их медики обнаружили у 262 человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.