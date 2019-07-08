В Татарстане мужчина вынес через окно горящего дома соседей, отрезанных огнем от путей спасения

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Татарстане мужчина вынес через окно горящего дома троих соседей, отрезанных огнем от путей спасения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в деревне Трыш Кукморского района республики поступило накануне в 4.57 на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что в охваченном огнем доме находятся три человека», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Через 10 минут у горящего здания были сотрудники ДПО «Уныш». Огнеборцев встретили соседи погорельцев и сообщили, что в момент возгорания жильцы дома спали. От дыма люди проснулись и попытались выйти через веранду, но огонь отрезал пути спасения. Тогда один из соседей выбил стекла в доме и через окно буквально на руках вытаскивал людей.

Меньше 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 56 кв. метров. Огонь полностью уничтожил дом и веранду.

Из огня соседом были спасены 90-летняя и 67-летняя женщины, а так же 57-летний мужчина.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



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