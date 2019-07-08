Торт для первого посетителя: в Юдино открылся первый многофункциональный центр с 10 окнами приема

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Юдино открылся первый многофункциональный центр с 10 окнами приема, который ежедневно будет обслуживать около 200 человек. Первого посетителя встречали с тортом.

«В Юдино открывается многофункциональный центр, восьмой по счету в городе Казани. Теперь любой житель Юдино, придя в МФЦ, может получить около 180 государственных и муниципальных услуг», — сказал министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.

Юдинский отдел МФЦ площадью более 396 кв. метров расположился на первом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу улица Ильича, 28.

«Сегодня открываем очередной объект, и это часть преобразований Юдино, которые сделают проживание в поселке более комфортным и удобным», — заявил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

В отделе МФЦ будет работать 10 окон приема-выдачи документов и оказываться около 180 видов услуг. Ежедневно он сможет обслуживать около 200 человек.

«Всего у нас 55 МФЦ, сегодня открылся 56. Это значимое событие для жителей поселка Юдино, и сегодня несколько раз подходили, особенно пожилые люди, и благодарили», — поделилась Директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

После торжественного открытия всех пригласили внутрь — оценить работу юдинского отдела МФЦ.

Айрат Хайруллин поинтересовался, можно ли ему перепрописаться из Альметьевска обратно в Казань, но, к сожалению, он забыл паспорт, а без него такую услугу ему в МФЦ предоставить не смогут.

Первым посетителем МФЦ была Елена Нагуманова, которая пришла в МФЦ для того, чтобы оформить ИНН сыну. Как первому посетителю, по традиции сотрудник многофункционального центра вручил молодой маме торт.

«Я приехала в гости к маме и заодно решила оформить семилетнему сыну ИНН. С семьей мы живем в Приволжском районе», — сказала первый посетитель МФЦ Юдино Елена Нагуманова.

Сейчас в юдинском отделе МФЦ работает 10 сотрудников.

«Это мой первый опыт работы в такой системе, буду принимать и оформлять документы. Я готова к большому потоку и людей, и вообще люблю общаться», — поделилась сотрудник МФЦ Галина Апполинарьева.





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