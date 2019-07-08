В Казани открылся первый центр ипотечного кредитования Альфа-Банка

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Первый в Казани центр ипотечного кредитования Альфа-Банка должен удовлетворить потребности татарстанцев и выполнять одну из главных социальных функций — помогать семьям с покупкой жилья. Об этом на открытии нового офиса заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Это первый ипотечный центр в Казани. Офис соответствует всем современным стандартам обслуживания клиентов. И, конечно, будет выполнять социальную функцию — помогать семьям Республики Татарстан с покупкой жилья», — подчеркнул Владимир Верхошинский.

Как отметил Верхошинский, Казань — это один из его любимых городов России, который он посещает чаще всего: «Я очень люблю Казань. Цветущий, красивый, экономически развитый город. Вообще Татарстан один из ведущих регионов нашей страны. Так сложилось, что в Казани я бываю чаще, чем в других городах. Когда приезжаю сюда, вижу прогресс: руководство и бизнес в республике заботятся и развивают инфраструктуру не только своего города, но и региона в целом».

После слов приветствия главный управляющий директор и региональный управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислав Абрамов перерезали красную ленточку перед входом в новый офис и пригласили гостей и партнеров на небольшую экскурсию.

В ипотечном центре клиенты могут воспользоваться депозитарием для проведения сделок с использованием сейфовых ячеек. Специалисты банка окажут поддержку при проведении ипотечной сделки любой сложности, проконсультируют по объектам жилой недвижимости, помогут составить договор купли-продажи и заключить договор страхования. Помимо ипотеки в отделении клиентам доступен полный спектр банковских розничных услуг, работает круглосуточная зона банкоматов.

«Сегодня в Татарстане высокими темпами растет строительство нового жилья, увеличивается спрос на ипотеку со стороны населения, и вместе с тем усиливается потребность в быстром решении всех вопросов, связанных с получением ипотечного кредита. Уверен, что современные сервисы, реализованные в нашем ипотечном центре, изменят отношение клиентов к приобретению жилья», — рассказал директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Объединенный офис расположился в самом густонаселенном районе города, на территории торгового центра «Победа» по адресу ул. Закиева, 1.

Подробнее о новом офисе, предложениях банка и его стратегии развития читайте на портале «События» в интервью с Вячеславом Абрамовым.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.