Татар-информ

8 июля 2019, 12:02

Общество

В Набережных Челнах 25 выпускников школ получили высшие баллы на экзаменах

Общество

В Набережных Челнах 25 выпускников школ получили высшие баллы на экзаменах

Фото: Ильнар Тухбатов

По итогам обучения и сдачи экзаменов 192 челнинских выпускника были награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении».

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах 25 выпускников школ, закончивших одиннадцать классов, получили высшие баллы на экзаменах, сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов на деловом понедельнике.

При этом 11 выпускников показали высший результат на экзамене по русскому языку, шестеро — по математике, четверо — по химии, двое — по информатике, еще по одному ученику получили 100 баллов по литературе и физике. Особо порадовали достижения по математике, поскольку в прошлом году по этому предмету стобалльником стал всего один учащийся.

По итогам обучения и сдачи экзаменов 192 челнинских выпускника были награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении».

Между тем Халимов отметил и некоторые недоработки школ в части подготовки претендентов на золотые медали. Так, в шести челнинских школах круглые отличники по ряду обязательных предметов показали результаты ниже 70 баллов. Речь идет о школах №№ 12,18, 23, 32, 38, 45. Тревожным фактом остается и то, что в течение трех лет в Челнах не появляются стобалльники по истории и иностранным языкам.

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