Татар-информ

8 июля 2019, 11:03

ОбществоПроисшествия

Автоинспекторы посетили оздоровительные лагеря РТ, где рассказали детям о безопасности на дорогах

Рекомендуем

ОбществоПроисшествия

Автоинспекторы посетили оздоровительные лагеря РТ, где рассказали детям о безопасности на дорогах

Фото: ГИБДД РТ

Для формирования у детей грамотного поведения на дорогах и пропаганды здорового образа жизни автоинспекторы провели мероприятие «Ура! У нас каникулы!»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Автоинспекторы посетили оздоровительные лагеря РТ, где рассказали детям о безопасности на дорогах, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

«Для формирования у детей грамотного поведения на дорогах и пропаганды здорового образа жизни автоинспекторы провели мероприятие «Ура! У нас каникулы!». Дети приняли участие в интеллектуальных конкурсах и эстафете, ответили на вопросы викторины по БДД», – рассказали в Госавтоинспекции.

Правоохранители напомнили детям о необходимости строго соблюдать правила поведения на дороге велосипедистам, пешеходам и пассажирам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Церемонию открытия WorldSkills будут транслировать в Горкинско-Ометьевском лесу

Новости дня
12:16
Церемонию открытия WorldSkills будут транслировать в Горкинско-Ометьевском лесу

Концерты, диджей-сеты, лекции и кинопоказы будут продолжаться в парке во время всего мирового чемпионата рабочих профессий в Казани.

12:07
Аферисты похитили полмиллиона рублей престарелого казанца, пообещав компенсацию за БАДы

Злоумышленники убедили 73-летнего мужчину передать им реквизиты его банковской карты.

12:02
В Набережных Челнах 25 выпускников школ получили высшие баллы на экзаменах

По итогам обучения и сдачи экзаменов 192 челнинских выпускника были награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении».

11:48
Торт для первого посетителя: в Юдино открылся первый многофункциональный центр с 10 окнами приема

Юдинский отдел МФЦ ежедневно будет обслуживать около 200 человек.

11:47
В Татарстане мужчина вынес через окно горящего дома соседей, отрезанных огнем от путей спасения

Огонь вспыхнул накануне рано утром в деревне Трыш Кукморского района республики.

11:34
Исполком Набережных Челнов попросил родителей прислушаться к пожеланиям девятиклассников

По итогам ОГЭ в Автограде среднюю отметку «четыре» и выше получили девятиклассники 33 школ.

11:18
Жители Казани попробуют сырное, татарское с баурсаком и жареное мороженое

В казанском парке Горького состоится ежегодный фестиваль мороженого.

11:04
Казань и Будапешт связал прямой авиарейс

Долететь до столицы Венгрии можно будет за 2,5 часа.

11:03
Автоинспекторы посетили оздоровительные лагеря РТ, где рассказали детям о безопасности на дорогах

Для формирования у детей грамотного поведения на дорогах и пропаганды здорового образа жизни автоинспекторы провели мероприятие «Ура! У нас каникулы!»

10:50
«КАМАЗ» поставит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей

Денис Мантуров и Шахин Мустафаев провели встречу в рамках Иннопрома-2019, проходящего в Екатеринбурге.

10:36
Исполком Набережных Челнов по итогам ЕГЭ не стал продлевать контракты с директорами нескольких школ

Ниже городских результаты по среднему баллу по ЕГЭ показали в ПЛГТО, школах №№ 23, 25, 3, 82, «Веста», 81, 65, 38.

10:33
На озере Плоское в Нижнекамске утонул престарелый рыбак

Мужчина с внуком отправились рыбачить, и в какой-то момент их лодка перевернулась.

10:30
Технология LTE стала базовой для абонентов Tele2 в Татарстане

На сегодняшний день воспользоваться data-услугами на базе LTE могут 83% населения Татарстана.

10:22
Гульшат Нигматуллина поздравила татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

На протяжении истории всего человечества главными ценностями в жизни каждого человека являются семья, любовь, верность, забота о родных и близких.

10:08
Сахбиев о «карте жителя» Зеленодольска: Безналичный товарооборот на 10% больше, чем в других городах

Наибольшей популярностью из непрямых банковских сервисов у жителей Зеленодольска пользуется оплата проезда в общественном транспорте.

10:03
В Алексеевском районе погиб водитель перевернувшегося трактора

Трагедия произошла неподалеку от села Чувашская Майна.

09:50
Каждый пятый житель Казани ежемесячно использует более 30 Гб мобильного Интернета

Билайн составил рейтинг Интернет-активных горожан.

09:32
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба
09:10
Минниханов проведет ряд встреч на полях «Иннопрома-2019»

Президент РТ находится в Екатеринбурге с двухдневным рабочим визитом.

08:54
На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков Волги для прохода крупных кораблей

Мощности предприятия позволяют производить более крупные суда.

08:16
Опрос: 7% россиян советуют иностранным туристам начать знакомство с Россией с Казани

Столица Татарстана покоряет гостей своим колоритом.

07:52
Врачи рассказали о противоопухолевом эффекте грибов
07:20
Татарстан вошел в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения

Республика имеет одни из самых низких показателей по доле бедных.

06:46
СМИ: ЕЭК намерена обязать Россию снять запрет на продажу алкоэнергетиков
06:18
Подопечные экс-либеро «Зенита» в третий раз победили на Универсиаде в Неаполе

Волейболисты сборной России обыграли спортсменов из Китая.

События