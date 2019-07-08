(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Автоинспекторы посетили оздоровительные лагеря РТ, где рассказали детям о безопасности на дорогах, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

«Для формирования у детей грамотного поведения на дорогах и пропаганды здорового образа жизни автоинспекторы провели мероприятие «Ура! У нас каникулы!». Дети приняли участие в интеллектуальных конкурсах и эстафете, ответили на вопросы викторины по БДД», – рассказали в Госавтоинспекции.

Правоохранители напомнили детям о необходимости строго соблюдать правила поведения на дороге велосипедистам, пешеходам и пассажирам.

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